「ダイエット中はカフェラテを飲まない方がいいのかな？」と考えたことはありませんか？カフェラテはコーヒーよりカロリーが高いため、「太りやすい飲み物」というイメージを持たれがち。しかし、カフェラテを飲んだから太る、やめれば痩せる、という単純な話ではありません。40代以降のダイエットで見直したいのは、飲むか飲まないかではなく、“どんな場面で飲んでいるか”です。カフェラテは“なんとなく飲む”につながりやすい