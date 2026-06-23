バレーボール選手の高橋藍が6月30日放送の『マツコの知らない世界』（TBS系／毎週火曜20時55分）に出演する。【写真】高橋藍選手の強烈アタック今回出演するのは、『バレーボールネーションズリーグ2026』で熱戦を繰り広げている日本のエース・高橋選手、さらに元バレーボール女子日本代表主将の古賀紗理那、「月刊バレーボール」元編集長で長年にわたり選手を取材してきた古川美和子。スター選手たちの活躍で、かつての全盛期