暑さや湿気が気になる季節になると、ひとつ結びをする機会が増えます。ただ、同じひとつ結びでも、なぜか今っぽく見える人と、少し古く見えてしまう人がいます。実は、その差はアレンジの複雑さではありません。なぜなら、結ぶ位置やシルエット、顔まわりの作り方によって、印象は大きく変わるから。今っぽく見える人ほど髪を盛りすぎず、自然な抜け感を大切にしています。結ぶ位置は“高すぎず低すぎず”が正解ひとつ結びというと