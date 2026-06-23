巨人が２３日の広島戦（マツダ）に７―３で勝利。阪神と並びリーグ首位タイに再浮上した。投打で意地を見せた。先発・戸郷は制球に苦しみながらも、７回途中３失点とゲームメーク。打っては３回に浦田の犠飛や松本の適時打で２点を先制すると、久々に主軸を任された３番・泉口も４打数３安打２打点と復調気配。打線は計９安打７得点と大量リードを奪った。リフレッシュのためベンチ外となっていた大勢に代わり、救援陣も奮起