「なんか一緒にいると落ち着く」という男性の一言、ただの社交辞令ではなく“本命サイン”の可能性が高いんです。ドキドキよりも安らぎを求める男性が増えている今、恋の決め手は“安心感”。そこで今回は、男性が「落ち着く」と感じる女性に抱く本音について解説します。気を許せる＝信頼の証男性は、緊張する相手や気を使う相手には「落ち着く」とは言いません。無防備な自分を見せても大丈夫、という“安心と信頼”があるからこ