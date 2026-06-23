◆パ・リーグソフトバンク０―５オリックス（２３日・みずほペイペイドーム）オリックスのアンドレス・マチャド投手が、危険球で退場処分を受けた。５点リードの９回に登板したが、２死から代打・石塚への投球が顔面付近を直撃。試合後は「本当に当ててしまって申し訳なく思っています。このけががそんなに重大なものではなく、一日も早くまたゲームに出場してもらえたらと本当に願っています」と謝罪した。岸田監督も開口一