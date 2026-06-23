◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―４ヤクルト（２３日・甲子園）ふと、ひらめいた。岩田の２点二塁打で逆転した直後の８回１死満塁。ヤクルト・赤羽由紘はテーピングを巻いたバットを短く持った。「意地じゃないですけど、何とかしてやろうという気持ちでした」。岩崎の投じた１３３キロのカットボールを右方向へ。打球は詰まりながらも前進守備の内野の頭を越えて右前へ落ちた。「チャンスだったのでゾーン内来たら積極的にバ