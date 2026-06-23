◆パ・リーグソフトバンク０―５オリックス（２３日・みずほペイペイドーム）オリックスが今季６度目の完封勝ちで、ビジターでの連敗を「６」で止めた。相手先発は、カード別最多の２４勝を献上していた上沢。前回対戦で９回１死までノーノー投球を許した天敵から５回までに３点を奪い、リベンジに成功した。岸田監督は「（上沢は）本調子じゃないでしょうけど、まだ。これを参考にしながら、また次に当たったときに（生かし