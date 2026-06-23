◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島３―７巨人（２３日・マツダスタジアム）巨人は４点リードの９回１死一、二塁で登板したライデル・マルティネス投手が１球セーブをマークした。４点リードの９回は田中瑛が登板。１死一塁、小園の飛球に左翼・佐々木が前進してスライディングキャッチを試みたがショートバウンドでの捕球となり素早く二塁に送球した。一塁走者は走っておらず、浦田が二塁を踏んでフォースアウトと思われたが、三塁塁