“令和の峰不二子”と呼ばれるモデルでタレント・阿部なつきが２３日に自身のインスタグラムを更新。上高地でのスタイル抜群ショットを公開した。「上高地ｔｒｉｐ まるでスイスみたいな景色北アルプスに囲まれた長野県・上高地へ。新宿からバスで約５時間エメラルドグリーンの川と澄んだ空気、どこを見ても絵になる景色に癒された２日間でした今回は上高地帝国ホテルに宿泊」とつづると、大自然を背景にしたショット