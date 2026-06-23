◆パ・リーグ楽天８―４西武（２３日・山形市）西武のドラ２・岩城颯空投手＝中大＝、浜屋将太投手の両左腕のファーム再調整が決まった。２３日の楽天戦後、西口監督が「やり直してきてもらいます」と明かした。浜屋は今試合に２番手として登板し、１イニングに４０球を費やして１安打４四球３失点。岩城は前回登板の２２日・楽天戦（東京Ｄ）では１点リードの延長１１回から８番手として登板して浅村に同点弾を被弾するなど