◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―４ヤクルト（２３日・甲子園）阪神・大山悠輔内野手が、３点ビハインドの８回２死一塁から意地の１１号２ランを放った。１点リードの８回に岩崎が４失点し、逆転を許した。直後の攻撃で右腕・星の直球を強振した。交流戦最終戦の１７日の楽天戦（甲子園）から４試合で計４本塁打。だが、あと一歩及ばず、チームは１点差で敗れた。試合後は「勝ちにつながるように、また明日やりたいと思います」