◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島３―７巨人（２３日・マツダスタジアム）巨人の戸郷翔征投手が広島戦で先発し、６回１／３、１２０球を投げて５安打３失点６奪三振。自己最多タイとなる６四死球と制球に苦しみながらも今季初勝利から４連勝。右腕は「やっぱりあれだけ点をとってくれた中で回の途中で降りることは先発ピッチャーとしてすごく悔しいことですし、やっぱりフォアボールがすごく多かったので、次、修正して入りたいです」