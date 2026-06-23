23日、日本将棋連盟女流棋士会（女流棋士会）は公式ホームページ内にて「女流棋士会からのお願い」と題したエントリーを投稿した。 将棋棋士・加藤一二三さん死去“王手”の完璧すぎない絶妙な命日にネットが感嘆 女流棋士会によると、「近年、一部において女流棋士や関係者に対する誹謗（ひぼう）中傷、無断撮影、威圧的な言動、運営を妨げる行為などが見受けられます」と指摘。 「女流棋士会は、すべ