◇セ・リーグ阪神3―4ヤクルト（2026年6月23日甲子園）阪神・才木浩人投手が、23日のヤクルト戦に先発し、6回無失点と粘った。「最後のピンチも三振に切れたというところは良かった」6回は1死一、三塁までピンチが拡大するも、岩田をフォークで空振り三振。松下には8球粘られるも再びフォークを落として空振り三振とした。1―0の8回に岩崎が4点を失い、6勝目の権利は手元からすりぬけた。それでも、「いつも助けられ