【FIFAワールドカップ2026】アルゼンチン代表 2ー0 オーストリア代表（日本時間6月23日／ダラス・スタジアム）【映像】メッシ、神トラップ&コントロール→“5人の壁”を突破する瞬間アルゼンチン代表のFWリオネル・メッシが、オーストリア戦で2ゴールの活躍を見せた。中でも、神トラップからディフェンスを揺さぶるドリブルでねじ込んだ2点目のシーンに、ファンたちが大興奮している。アルゼンチンは日本時間6月23日、FIFAワー