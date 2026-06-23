神戸・生田署で行われた兵庫県警の記者会見＝23日夜神戸市のマンション一室で切断された元住人男性の遺体が見つかった事件で、兵庫県警は23日、遺体を冷凍庫内に放置したとして死体遺棄容疑で、被害者の妻だった無職望月亜紀容疑者（50）＝神戸市中央区＝を逮捕した。県警によると、殺害についてもほのめかす供述をしており、今後詳しい経緯を調べる。逮捕容疑は2012年ごろ、現場のマンション一室で、夫の西口豊さんの遺体を袋