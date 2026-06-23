女子ゴルフでツアー通算7勝の佐伯三貴（41）が23日、自身のYouTubeチャンネルを更新。第1子を妊娠したことを発表した。夫はボートレーサーの森照夫（37）。「佐伯三貴から皆様へ大切なご報告」と題した動画を公開。「皆さんにお伝えすることがありまして、少し恥ずかしいんですが、新しい命を授かりまして」と第1子妊娠を報告し、「ようやくちょっと安定期に入ったかなという時期で今この動画を撮ってるんですけれども」と説明
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