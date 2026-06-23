7人組グループ・なにわ男子の最新アルバム『ND⁵』が、23日発表の最新『オリコン週間アルバムランキング』で1位に初登場。5作連続、通算5作目の1位を獲得しました。本作の初週売り上げは、33.4万枚の売り上げを記録した前作『BON BON VOYAGE』を超える、41.0万枚を記録。2022年7月に発売された1stアルバム『1st Love』から、5作連続で初週売り上げ30万枚超えは、男性アーティスト史上5組目の達成となりました。2026年11月にCD