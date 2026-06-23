豆乳市場が過去最高の生産量となった2025年を上回る勢いで好調に推移している。豆乳のトップブランド「キッコーマン豆乳」を展開するキッコーマンソイフーズの亀井淳一マーケティング本部マーケティング推進部長は、6月9日にイベント会場で取材に応じ「2025年は当社の国内事業を豆乳が牽引するような形で伸長した。今年4月以降もこのトレンドが続いており、市場全体がかなり好調。豆乳市場は昨年に過去最高の生産量となったが