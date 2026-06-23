親は子どもに絶対的な影響を与えることができるわけではない。子どもが学校に行くようになり、社会との接点が増えるにつれて、子ども自身の価値観が育っていくのが当たり前だろう。だが、親には親の「正義」がある。そこでぶつかると、ときにはとんでもない事態になることもある。【マンガ】ホテルに消えていく母親を見てしまった27歳の息子……子どもは「親の不倫」をどう思うのかある日、息子が金髪に19歳の大学生の息子と16歳の