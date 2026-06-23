俳優の鈴木福さんは6月23日、自身のInstagramを更新。ドラマのオフショットに「脚長い〜！！」「手足の長さが目立つ」といった声が上がっています。【写真】圧巻スタイル際立つ鈴木福の全身ショット「昭和のスターみたい！」鈴木さんは「門司港での写真！水面がキラキラ輝いてた」とつづり、港で撮影した3枚の写真を投稿。放送中のドラマ『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』（NHK総合）のオフショットです。1枚目では、