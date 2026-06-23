◇MLB ドジャース2-1ツインズ(日本時間23日、ターゲット・フィールド)MLB・ドジャースは日本時間23日、公式SNSを更新。ドジャースのワールドシリーズ連覇に貢献したツインズのアンソニー・バンダ投手にチャンピオンリングを授与し、ドジャースナインと記念撮影をした写真を公開し、「会えてうれしいよ。アンソニー、ワールドシリーズのリングを獲得したね、おめでとう」というメッセージとともに元同僚を祝福しました。バンダ投手