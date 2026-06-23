維新の吉村洋文代表（大阪府知事）が２３日、大阪市内の党本部で行われた地域政党・大阪維新の会の全体会議後に報道陣の取材に応じた。吉村氏は、副首都構想の関連法案から「大阪都構想」の賛否を問う住民投票の対象を府域全体に拡大する付則の削除を高市早苗首相（自民党総裁）から要請されたことについて「住民投票の範囲は、大阪市域となります」と、受け入れる意向を明らかにした。２４日に行われる日本維新の会国会議員