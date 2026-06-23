東京都北区の区立滝野川第三小学校で児童ら１１人が重軽傷を負った火災で、同区と区教育委員会は２３日、記者会見を開き、校舎を解体する方針を発表した。全校児童の一部は７月以降、近隣の区立小に分散して通学することになるという。区教委の福田晴一教育長は会見で、分散通学するのは３〜６年生の児童で、１、２年生は滝野川第三小の１、２階の教室で授業を再開すると説明した。夏休み明けの９月をめどに区の施設に学校を仮