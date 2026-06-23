打線をけん引する活躍が期待される横浜ＤｅＮＡ・筒香（資料写真）スタメンから外れた横浜ＤｅＮＡの筒香が代打で出場し、適時二塁打を放った。しかし、打線は続かず、チームは４連敗を喫した。１−５の七回１死一、三塁で打席へ。「代打なので積極的にいこうと思った」と初球の低めの直球を捉えると、打球は左翼線を抜けて１点を返した。筒香は「一振りで得点につなげられてよかった」と振り返った。対左投手は打率１割台だ