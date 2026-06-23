タレントの中山秀征がサッカーＷ杯の現地取材に赴いた。中山は２３日に自身のインスタグラムを更新。「ナッシュビルにて森保ＪＡＰＡＮ率いる日本代表の公開練習を取材させていただきました。」と書き出すと、「最初に選手とスタッフのみなさんでの記念撮影！！とても和やかな雰囲気が伝わって来ました。チーム状況の良さを感じました。」とつづった。また、「森保監督もわざわざ近くまで来ていただきご挨拶させていただき