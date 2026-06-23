◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島３―７巨人（２３日・マツダスタジアム）巨人の戸郷翔征投手（２６）が６回１／３、１２０球を投げ５安打３失点。打線の援護もあり、今季初勝利の５月１９日・ヤクルト戦（いわき）から自身４連勝を飾った。試合後、杉内投手チーフコーチは「相性がよくない打者もいたし、マツダ自体があまり得意じゃないんでね。慎重になりすぎているなとは思いましたけど、それでも本人に勝ちがついてよかった」と