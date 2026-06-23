河合優実 河合優実と山崎エマ監督が23日、都内で行われた、『モンキービジネス おさるのジョージ著者の大冒険』外国特派員協会試写会＆記者会見に出席した。絵本「ひとまねこざる」と「おさるのジョージ」シリーズの生みの親でユダヤ人のハンス・レイとマーガレット・レイ夫妻。ナチス・ドイツの侵攻から逃れ、パリからアメリカに移住し、生涯ジョージのキャラクターを守り続けた二人の波乱万丈な人生を、世界中か