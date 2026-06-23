◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島３―７巨人（２３日・マツダスタジアム）巨人が広島に競り勝ち、首位タイに浮上した。先発の戸郷翔征投手が鬼門のマツダスタジアムで７回途中まで自己ワーストタイの６四死球ながら３失点と粘って今季４勝目。同球場では昨季４登板で０勝３敗、防御率９・３１と打ち込まれていたが、２年ぶりの白星を手に入れた。スポーツ報知評論家の高木豊氏は、熱投の中に新たなスタイルがなじんできているのを感じ