新日本プロレスは23日、後楽園ホールで「RoadtoG1クライマックス」を行った。メインでは「G1クライマックス36」Aブロック出場者決定戦で3年ぶり6度目の出場を目指すタイチと初出場を狙うYuto―Iceが対戦した。大タイチコールにふてぶてしいYutoだが、場外では蹴りでタイチを追い込む。リングに戻るとエルボーにサッカーボールキックを見せる。リングに戻るとエルボーにもびくともしない。逆にエルボーでコーナーに追い込