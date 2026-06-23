◇第97回都市対抗野球大会近畿地区2次予選第3代表決定戦日本製鉄瀬戸内1―日本新薬（2026年6月23日わかさスタジアム京都）日本製鉄瀬戸内が1―0で日本新薬を下し、3年連続35度目の都市対抗出場を決めた。先発した杉本壮志投手（26）が7回を4安打無失点の好投。8回から救援した川瀬航作投手（29）も2回打者6人を完璧に封じ、近畿地区第3代表の座を勝ち取った。「長いイニングというよりは一人、一人という思いだった。結