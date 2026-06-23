アイドルグループ「アンジュルム」が23日、東京・日本武道館で全国ツアーの最終公演「ANGERME2026Springfinal陰と陽DUALITY」を開催した。メドレーを含む26曲を披露。「Hulu」によるライブ配信及び全国53館の映画館、台北の映画館でのライブビューイングも実施され、7月22日発売の最新曲「BaBaBaBurningLove！」「愛が愛のままでいられますように」などで会場を盛り上げた。公演タイトル「DUALITY」には“二面