【ワシントン＝阿部真司】米紙ニューヨーク・タイムズの記者がトランプ政権の内幕を描いた暴露本「政権交代」が波紋を呼んでいる。トランプ大統領は自身をフランス皇帝のナポレオンら歴史上の人物よりも影響力があると自負したという。記者が政権関係者に行った１０００件以上のインタビューをまとめ、２３日に発売された。執筆した記者が３月に事実確認のためにインタビューした際に、トランプ氏は知人から受け取ったという文