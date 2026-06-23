◇セ・リーグ中日5―2DeNA（2026年6月23日ぎふしん長良川）逆襲を予感させる快勝劇だった。先発・マラーが6回1失点。テンポのいい投球でリズムを作ると、打線も快音で呼応する。3回に細川の10号ソロで先制し、5回にはサノーの5号2ランで中押し。6回にもダメ押しの2点を奪う理想的な展開でDeNA3連戦の初戦を取った。「一発？まあ、それが彼らの魅力でもあるし、本当に効果的なホームランだったと思います」振り返る井上