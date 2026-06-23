2026年6月22日にダイハツは、滋賀（竜王）工場第1地区のアルミ加工ラインにおいて、AIを用いた自動車部品の品質検査システムを導入したと発表しました。ダイハツは「人にやさしい、みんなのデジタル」をスローガンに掲げ、全社的なDXを進めています。今回のシステム導入は現場主導で行われたものであり、すでに同工場にて稼働しています。製造現場の課題をデジタル技術で解決する取り組みのひとつとなります。ダイハツでは