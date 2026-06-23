11月7日、8日の2日間にわたって神奈川県横須賀市 長井海の手公園 ソレイユの丘で開催される『nobinobi 2026』の、第1弾出演アーティストが発表された。 （関連：春フェスで注目のアーティストは？OddRe:、名誉伝説、Nikoん……今勢いに乗る期待の5組を紹介） 今回発表された出演アーティストは、ケロポンズ、川崎鷹也、秋元杏月、Hoodie fam、木下ゆーき、来島エル。そのほかキャンプ、ワー