Number_iの平野紫耀さん（29）、神宮寺勇太さん（28）、岸優太さん（30）が、スキンケアブランドの新CMに出演。夏を快適に過ごす秘けつを明かしました。夏シーズンのCMということで、“過酷な夏のダメージに負けず快適に過ごす秘けつ”を聞かれた神宮寺さんは「1日の疲れは、その日のうちにとった方がいいから、夏だとシャワーだけの人も多いと思うんですが、お風呂にしっかり入って、一旦リセットするのが大事なんじゃないかなっ