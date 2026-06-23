去年8月、新潟市内の県道で酒を飲んだ状態で車を運転し、前方を走っていた車に衝突する事故を起こしたのにも関わらず、そのまま逃走するなどした疑いで、福井県に住む50歳の男が逮捕されました。 事故不申告と酒気帯び運転の疑いで逮捕されたのは、福井県に住む派遣社員の男（50）です。 男は去年8月12日午後11時前、新潟市東区牡丹山の県道で、軽自動車を運転中に前方を走行していた普通乗用車にぶつかる事故を起こしたのにも関