6月22日昼過ぎ、正当な理由がないのにも関わらず、停車中の車の助手席に刃渡り約16.5センチの包丁1本を置いたとして61歳の男が現行犯逮捕されました。 銃刀法違反で現行犯逮捕されたのは、長岡市江陽に住む無職の男（61）です。 男は6月22日午後1時過ぎ、長岡市島崎の路上に停車中の普通乗用車の助手席に、正当な理由がないのにも関わらず刃渡り約16.5センチの包丁1本を置きました。 警察によりますと、22日昼頃に長岡市島崎の