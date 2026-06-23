今年2月のミラノ・コルティナオリンピック、男子スキークロスで4位入賞を果たした新潟県長岡市出身の古野慧選手に6月23日、県スポーツ賞が贈られました。古野選手は「次のオリンピックではメダル獲得を目指す」と意気込みを新たにしました。 23日、笑顔で県庁に姿を見せたのは、長岡市出身でフリースタイルスキー男子スキークロスの古野慧選手。 【花角知事】 「ミラノ・コルティナ、フリー