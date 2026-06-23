ＲＣＣ中国放送（広島市）は２２日、陸上競技部（長距離ブロック）の原晋監督（５９）が、情報番組「イマナマ！」のコーナー企画の収録で、自転車を走行中に転倒し、右足首を骨折したと発表した。ロケは１６日に行われ、広島競輪場のバンクをロードバイク型自転車で体験走行中に転倒。収録を中止し、広島市内の医療機関を受診したところ、右足首の骨折と診断された。原氏は２２日夜、自身のＸを更新。「ご心配おかけしてます