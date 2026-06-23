東京の小学校で11人が重軽傷を負う火災が発生し、日頃の備えの重要性が改めて認識されていますが、ともに重要となるのが火災の原因となりうるものへの知識です。 6月23日、新潟市消防局が行ったリチウムイオン電池の発火実験。 モバイルバッテリーや加熱式タバコ・携帯用扇風機など、充電式の電化製品に広く使われているリチウムイオン電池が原因の火災が近年、増加しています。 強い衝撃が加わったり、劣化した状態で充