新日本プロレスは23日、後楽園ホールで「RoadtoG1クライマックス」を行った。セミは「G1クライマックス36」B組出場者決定戦では鈴木健想以来26年ぶりの入団1年目でのG1初出場を目指すウルフアロンと2年連続9度目の出場を狙うYOSHI―HASHIが対戦。試合は足払い、ウルフがロープもYOSHI―HASHIが逆水平、ヘッドロック、ウルフが一本背負いから逆三角絞め。コーナーでエルボー。YOSHI―HASHIがうまくコーナーを使い鉄柱攻撃