「ソフトバンク０−５オリックス」（２３日、みずほペイペイドーム）ソフトバンク・小久保監督が試合後の取材で徐若熙投手について、腰痛を発症したと明かした。今後はリハビリ組に合流する。徐若熙は２２日の投手練習の集合に顔を出しただけで練習をキャンセルしていた。先発が見込まれていた２４日のオリックス戦は急きょ中村稔が先発マウンドに上がる。徐若熙はここまで６試合に登板して２勝３敗、防御率４．９９だった