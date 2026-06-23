◇セ・リーグ巨人7―3広島（2026年6月23日マツダ）巨人のライデル・マルティネス投手（29＝キューバ）が23日の広島戦（マツダ）で自身初＆球団助っ人初の“1球セーブ”をマークした。7―3で9回を迎えた巨人。4点リードとセーブ機会ではないため、5番手右腕・田中瑛がマウンドに向かった。だが、1死一、二塁とセーブが付く展開になったところで橋上秀樹監督代行（60）がすかさず守護神を送り出す。すると、マルティネ