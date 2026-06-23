２３日の日本テレビ「踊る！さんま御殿！！」は、「イケおじ軍団ＶＳズケズケ女子わかり合えない両者の本音バトル」企画が放送された。男性側で元プロ野球選手の元木大介氏（５４）が登場。明るくした髪に、デニム風のシャツ姿。健康のために生活改善で２０キロ以上減量しており、すっきりとした姿で登場した。ネットでも話題となり「一瞬誰か分からんかったわ」「ココリコ遠藤かと」「昔の半分になってる」「え、別人？」