面識のある男性の家に無断で侵入し、インパクトドライバーなどを盗んだ疑いで肝付町の45歳の男が逮捕されました。 住居侵入と窃盗の疑いで逮捕されたのは、肝付町岸良の食品販売員の45歳の男です。 鹿屋警察署によりますと、男は6月上旬から6月16日午後8時ごろまでの間に、面識のある50代男性が住む鹿屋市の自宅に無断で侵入し、男性のインパクトドライバーやその付属品あわせて約4万5000円相当を盗んだ疑いがもた