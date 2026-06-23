【モデルプレス＝2026/06/23】ABEMAで配信中のバラエティ番組『CHANCE ＆ CHANGE（チャンスアンドチェンジ）』（隔週水曜日23時〜）の収録現場にモデルプレスが潜入。出演者のうた、きこ、きほ、にこ、まれにインタビューを実施し、ヘビーローテーションしている曲について聞いた。【写真】人気キャバ嬢の美脚際立つドレス姿◆うた＜ヘビロテ曲：ちゃんみな『Sad Song』＞ちゃんみなさんの「Sad Song」です！◆きこ＜ヘビロテ曲：C