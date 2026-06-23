『SPA!デジタル写真集上西怜「瑞々しく妖艶に」』が好評発売中！発売を記念して、誌面カットを公開！ 『SPA!デジタル写真集 上西怜「瑞々しく妖艶に」』が好評発売中だ。発売を記念し、厳選された誌面カットが公開された。 SPA!デジタル写真集 上西怜「瑞々しく妖艶に」表紙 ©撮影：中山雅文／扶桑社 撮影のテーマは「ハツラツ＆セクシー」。バスケットボールコ